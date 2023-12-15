طريقة عمل الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة والجبن، لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، الكوسة من الخضراوات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية ولكن عادة تقدم بطرق تقليدية لذا يرفضها أفراد الأسرة.

وطريقة عمل الكوسة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وأفضلها ربات البيوت لأنها تعتبر حيلة مبتكرة لتقديم الكوسة، ومذاقها الشهر يجذب الكبار والصغار لتناولها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة والجبن.

مكونات عمل الكوسة بالبشاميل:-

كوسا منظفة ومغسولة ومقطعة شرائح طولية رفيعة

ربع كيلو لحم مفروم

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حبة بصل مفرومة ناعم

ملح

فلفل أسود

ربع ملعقة جوزة الطيب

نصف ملعقة كسبرة جافة

2 ملعقة صلصة طماطم مركزة اختياري

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 مكعب زبد

2 ملعقة كبيرة زيت

جبن موزاريلا

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة والجبن:-

في قدر نشوح البصل في قليل من الزيت حتي يذبل.

ثم نضيف له اللحم المفروم والملح والفلفل وجوزة الطيب والكسبرة والصلصة.

نقلب جيدا حتي تتجانس المكونات تمامًا وينضج اللحم.

وفي قدر آخر نضع الزبد والزيت والدقيق.

نقلب الدقيق حتي يتحمر قليلًا ثم نضيف له الحليب مع استمرار التحريك.

ثم نتبل بالملح ونضيف له فلفل أسود أو أبيض وقليل من جوزة الطيب.

نقلب حتي يصبح كثيف ثم يرفع عن النار.

نحضر بايركس فرن مدهون زيت أو زبد.

نضيف طبقة من شرائح الكوسة المقطعة، ثم طبقة من اللحم، ثم طبقة خفيفة من البشاميل.

نكرر العملية حتي انتهاء الكمية.

ثم نغطي البايركس بورق الألومنيوم

وتدخله في الفرن حوالي 35 دقيقة حتي تمام النضج.

وتدخله في الفرن حوالي 35 دقيقة حتي تمام النضج. ثم نخرج الكوسة ونضيف لها الجبن..

ونترك الكوسة تحت الشواية حتي يذوب الجبن، ويحمى لونه ثم تقدم الكوسة بعد تقطيعها بجانب الأرز بالشيعرية والسلطة الخضراء.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، فيتو

فوائد الكوسة

والكوسة لها قيمة غذائية عالية تدفعنا لتناولها، ومن فوائد الكوسة:-

تساعد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الموجودة في الكوسة في تقليل الالتهاب وأعراض بعض اضطرابات الأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.

كوب واحد من الكوسة النيئة المفرومة مع القشر، يحتوي على 21 سعرة حرارية فقط. نظرًا لأنك تحصل على الكثير من العناصر الغذائية مقابل تلك السعرات الحرارية، فهي تعتبر غنية بالعناصر الغذائية.

فتحتوي الكوسة على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في قشورها تحديدا، فلذلك يجب عدم تقشير الكوسة، لأنها ليست مليئة بفيتامين C وفيتامين B6 فحسب، ولكنها توفر مصدرًا جيدًا للألياف، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم المنتظمة، وتشعرك بالشبع لفترة أطول، لذلك فهي الأفضل في أي نظام للتخلص من الوزن الزائد.