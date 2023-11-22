طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، أكلة لذيذة وسريعة التحضير
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، الكوسة بالبشاميل من الأكلات الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها المميز واللذيذ.
وطريقة عمل الكوسة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى عبارة عن كوسة باللحم المفروم والبشاميل وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.
مكونات عمل الكوسة بالبشاميل:
كيلو كوسة مقطعة حلقات
نصف كيلو لحم مفروم
نصف كيلو بصل مفروم
2 فص ثوم مفروم
زبد
ملح
فلفل اسود
ثمرة طماطم مبشورة
ملعقة صلصة
رشة قرفة
رشة بهارات لحم
بابريكا
للبشاميل
3 ملاعق كبيرة دقيق
3 ملاعق كبيرة زبد
4 كوب لبن حليب
ملح
فلفل اسود
2 مكعب مرق دجاج
علبة قشدة أو 2 ملعقة قشدة فلاحى
للوجه كوب جبن مودزاريلا مبشور
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل:
- نحمر حلقات الكوسة فى الزبد والملح والفلفل حتى يحمر لونها.
- ثم نحضر البشاميل، حيث نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزبد ونحمر الدقيق جيدا حتى يحمر لونها.
- ثم نضيف اللبن الحليب الدافئ تدريجيا مع التقليب السريع، على النار الهادئة حتى يغلظ القوام.
- ثم نتبل البشاميل ونضيف القشدة ونرفعه من على النار.
- مع مراعاة أن البشاميل هنا يجب أن يكون خفيف على عكس الذى يتم تحضيره لعمل المكرونة البشاميل.
- ثم نعصج اللحم، حيث نحضر مقلاة ونضعها على النار ونشوح اللحم حتى يتغير لونها ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبل ثم نضيف التوابل مع ربع كوب ماء ونهدئ النار حتى تمام النضج.
- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر صينية فرن ونصب بها القليل من البشاميل، ثم نرص طبقة من الكوسة، ونضع فوقها طبقة اللحم، ثم طبقة أخيرة من الكوسة.
- ثم نصب البشاميل ونرش على الوجه الجبن، وندخلها الفرن حتى يحمر لونها.
- ثم نخرجها ونتركها تبرد قليلا، ثم تقطع وتقدم ساخنة، بجانب الأرز بالشعيرية والسلطة الخضراء.
فوائد الكوسة بالبشاميل
وللكوسة فوائد عظيمة، منها:-
- تساعد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الموجودة في الكوسة في تقليل الالتهاب وأعراض بعض اضطرابات الأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.
- كوب واحد من الكوسة النيئة المفرومة مع القشر، يحتوي على 21 سعرة حرارية فقط. نظرًا لأنك تحصل على الكثير من العناصر الغذائية مقابل تلك السعرات الحرارية، فهي تعتبر غنية بالعناصر الغذائية.
- فتحتوي الكوسة على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في قشورها تحديدا، فلذلك يجب عدم تقشير الكوسة، لأنها ليست مليئة بفيتامين C وفيتامين B6 فحسب، ولكنها توفر مصدرًا جيدًا للألياف، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم المنتظمة، وتشعرك بالشبع لفترة أطول، لذلك فهي الأفضل في أي نظام للتخلص من الوزن الزائد.
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