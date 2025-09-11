الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الناشرين المصريين" والبريد المصري يبحثون بروتوكول تعاون في مجال الطباعة والخدمات اللوجستية

اتحاد الناشرين المصريين،
اتحاد الناشرين المصريين، فيتو

عقد اتحاد الناشرين المصريين مساء أمس اجتماع لمناقشة بروتوكول تعاون محتمل بين لجنة التطوير المهني بالاتحاد والبريد المصري، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة للناشرين. 

حضر الاجتماع من جانب اللجنة الأستاذة نيفين التهامي، رئيس اللجنة، فيما حضره من جانب البريد المصري ياسر العيسوي، مدير التسويق والمبيعات، وبشاي رياض من إدارة المبيعات.

كما شارك في الاجتماع صبحي خميس، المدير العام للاتحاد.

وركز الاجتماع على بحث سبل التعاون في مجال خدمات الطباعة عبر مطابع البريد المصري، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي يقدمها البريد للناشرين. ومن أبرز ما تمت مناقشته هو تقديم تسهيلات وعروض خاصة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأفادت نيفين التهامي بأن العمل جارٍ على الصياغة النهائية لبنود البروتوكول، على أن يتم إعلان تفاصيل الخدمات والتسهيلات المقدمة بمجرد الانتهاء منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الناشرين المصريين اتحاد الناشرين الناشرين المصريين لجنة التطوير المهني نيفين التهامي التطوير المهني البريد المصري

مواد متعلقة

اتحاد الناشرين يشدد على أهمية العقود المكتوبة بين الناشرين والمؤلفين

"الناشرين المصريين" يشارك في إطلاق تقرير جديد لمنظمة اليونسكو بعنوان "صناعة الكتاب في إفريقيا"

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة والجمبري

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads