"الناشرين المصريين" والبريد المصري يبحثون بروتوكول تعاون في مجال الطباعة والخدمات اللوجستية

عقد اتحاد الناشرين المصريين مساء أمس اجتماع لمناقشة بروتوكول تعاون محتمل بين لجنة التطوير المهني بالاتحاد والبريد المصري، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة للناشرين.

حضر الاجتماع من جانب اللجنة الأستاذة نيفين التهامي، رئيس اللجنة، فيما حضره من جانب البريد المصري ياسر العيسوي، مدير التسويق والمبيعات، وبشاي رياض من إدارة المبيعات.

كما شارك في الاجتماع صبحي خميس، المدير العام للاتحاد.

وركز الاجتماع على بحث سبل التعاون في مجال خدمات الطباعة عبر مطابع البريد المصري، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي يقدمها البريد للناشرين. ومن أبرز ما تمت مناقشته هو تقديم تسهيلات وعروض خاصة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأفادت نيفين التهامي بأن العمل جارٍ على الصياغة النهائية لبنود البروتوكول، على أن يتم إعلان تفاصيل الخدمات والتسهيلات المقدمة بمجرد الانتهاء منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.