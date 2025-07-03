اتحاد الناشرين العرب ومصر يطلقان مبادرة لدعم مكتبات غزة المتضررة

أطلق اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية مبادرة نوعية للتبرع بإصدارات الكتب لدعم الأشقاء في غزة، والمكتبات والمراكز الثقافية التي تعرضت لأضرار بالغة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يواجهونها، وذلك في خطوة تضامنية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين عن دعمه الكامل لهذه المبادرة، مناشدًا جميع الناشرين المصريين الراغبين في المساهمة بالتبرع بكميات من إصداراتهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفد المكتبات والمراكز الثقافية المتضررة في غزة بالكتب، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع وزارة الثقافة الفلسطينية لضمان وصول الكتب إلى مستحقيها.

ودعا فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، جميع الناشرين إلى تجهيز الكتب التي يرغبون في التبرع بها، وإرسال قائمة تفصيلية بهذه الإصدارات إلى البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد.

وأكد زهران أنه سيتم التواصل مع الناشرين لاحقًا لتحديد آلية تجميع هذه الكتب خلال الفترة القادمة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود العربية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، وتأكيدًا على الدور الثقافي للكتب في إعادة إعمار الوعي وبناء المستقبل.

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