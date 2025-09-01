اتحاد الناشرين يشدد على أهمية العقود المكتوبة بين الناشرين والمؤلفين

أكدت لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لـ اتحاد الناشرين المصريين، على ضرورة إبرام عقود رسمية ومكتوبة بين الناشرين والمؤلفين، لضمان حقوق كافة الأطراف، وذلك خلال أبرمته، صباح اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر.

وقد ترأس الاجتماع الذي عُقد في مقر الاتحاد محمد كامل شطا، رئيس اللجنة، وحضره جميع الأعضاء.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة المواضيع التي أحالها مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى النزاعات القائمة بين المؤلفين والناشرين والتي تم عرضها على اللجنة.

وأعلنت اللجنة عن انتهائها من جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المواضيع، فضلًا عن حل النزاعات التي تم طرحها.

وفي سياق تعزيز الوعي القانوني، وجهت اللجنة تحذيرًا إلى أعضاء الاتحاد وجميع الناشرين، مشددة على أهمية صياغة عقود رسمية ومكتوبة وعدم الاعتماد على المراسلات الخاصة أو الاتفاقات الشفوية التي قد لا تكون كافية لإثبات الحقوق.

كما أكدت على ضرورة أن تشمل هذه العقود كافة البنود المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك جميع أوجه الاستغلال.

وكخطوة عملية، أعلنت اللجنة عن عزمها إعداد عقد استرشادي يتضمن جميع البنود الأساسية، ليتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للاستفادة منه واعتباره مرجعًا لهم في تعاقداتهم المستقبلية.

