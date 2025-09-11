الخميس 11 سبتمبر 2025
عضو الجبلاية: لاعبو المنتخب "رجالة" وحققنا المطلوب أمام منتخب بوركينا فاسو

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أكد طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو، أن منتخب مصر حقق المطلوب وبات قريبًا من الوصول لكأس العالم.

وواصل أبو العينين في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن لاعبي منتخب مصر كانوا رجالة وبذلوا أقصى ما لديهم خلال المباراة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منتخب بوركينا فاسو بدون أهداف ليقترب خطوة نحو الصعود للمونديال.

 

موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

تتبقى مباراتان فقط لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام جيبوتي خارج الديار في الجولة التاسعة وأمام غينيا بيساو بالقاهرة في الجولة والجولة الأخيرة من التصفيات.

ومن المقرر، أن تقام مواجهتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 16 أكتوبر المقبلين.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

