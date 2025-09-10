الخميس 11 سبتمبر 2025
الطريق للمونديال، موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

مباراة مصر وبوركينا
مباراة مصر وبوركينا فاسو، فيتو

اقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد تعادله سلبيا أمام بوركينا فاسو على ملعبه، مساء الثلاثاء، والحفاظ على فارق الخمس نقاط مع المنتخب البوركيني منافسه الوحيد على بطاقة التأهل للمونديال.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراته القادمة أمام منتخب جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، لحسم بطاقة التأهل رسميا لمونديال أمريكا 2026. 

منتخب جيبوتي، فيتو
موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

تتبقى مباراتان فقط لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام جيبوتي خارج الديار في الجولة التاسعة وأمام غينيا بيساو بالقاهرة في الجولة والجولة الأخيرة من التصفيات 

ومن المقرر، أن تقام مواجهتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 16 أكتوبر المقبلين.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

