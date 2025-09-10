من بينهم مرموش.. تقارير إنجليزية تكشف معاناة بيب جوارديولا بسبب الإصابات

سلطت تقارير عالمية الضوء على أزمة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسبب قائمة طويلة من الإصابات ومشاكل أخرى في اللياقة البدنية.

ونشرت "سيتي إكسترا" أن الموسم الماضي شهد معاناة الفريق من عدة مشاكل تتعلق بجاهزية اللاعبين، حيث غاب كيفن دي بروين وجون ستونز وأوسكار بوب، والأهم من ذلك غياب رودري لفترات طويلة في لحظات حاسمة من الموسم.

ونشرت الشبكة الإنجليزية الخاصة بأخبار النادي ملخصًا شاملًا لحالة الإصابات في مانشستر سيتي.

وكتبت عن عمر مرموش: "لقد غادر الملعب في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو التي انتهت بالتعادل السلبي بسبب إصابة في الركبة".



وأضافت: "لقد عاد لمنزله متكئًا على عكازين، وأكد مانشستر سيتي غياب المهاجم عن مباراة مانشستر يونايتد على أن يخضع لمزيد من التقييم لاحقًا".



وإلى جانب مرموش فقد أثارت الشبكة الشكوك حول لحاق بعض اللاعبين بمباراتي نابولي وآرسنال مثل ماركوس بيتينيلي وريان آيت نوري وجوسكو جفارديول وخوسانوف وريكو لويس وجون ستونز وريان شرقي وفودين وكوفاسيتش وأورايلي وكالفين فيليبس وسافينيو.

