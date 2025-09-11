الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش: غيرت عقلية لاعبي بيراميدز والبعض قلل من قدراتنا

كورنيسلاف يورتشيتش،
كورنيسلاف يورتشيتش، فيتو

تحدث الكرواتي كورنيسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن أبرز التحديات التي واجهها منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، مؤكدًا أن أكبر إنجاز حققه حتى الآن هو تغيير عقلية اللاعبين وتجهيزهم لخوض المباريات الكبرى.

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار:
أكبر مشكلة واجهتها عند قدومي هي عادات بعض اللاعبين المصريين، جميعنا لدينا عادات، لكن إذا أردنا التطور في حياتنا وفي كرة القدم علينا أن نغير هذه العادات، وعملت على تغيير بعض هذه الأمور بشكل إيجابي داخل غرفة الملابس، خاصة وأنني سمعت وقت وصولي أن بعض اللاعبين لا يمكنهم اللعب في المباريات الكبيرة ضد الأهلي أو الزمالك، وأنهم يرتكبون أخطاء حاسمة، لكن مع الوقت والتدريبات والاجتماعات، استطعنا أن نغيّر هذا الفكر، والآن نحن مستعدون لتلك المواجهات الكبرى.”

وأضاف: “إدارة النادي لم تطلب مني بشكل مباشر تغيير عقلية الفريق، لكنني أدركت بنفسي أن هذا الأمر ضروري، أنا أؤمن بقدرتي على نقل طاقتي وشخصيتي للاعبين، ولم أكن موهبة فنية كبيرة حين كنت لاعبًا، لكنني صنعت مسيرتي بالقتال والإصرار، وهذا ما أحاول غرسه في لاعبي بيراميدز.”

وشدد المدير الفني على أن الجانب الذهني أهم خطوة نحو القمة، معتقدا أنه نجح في ذلك، وهذا أعظم إنجاز له مع بيراميدز حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز احمد حسام أحمد حسام ميدو فريق بيراميدز

مواد متعلقة

من بينهم مرموش.. تقارير إنجليزية تكشف معاناة بيب جوارديولا بسبب الإصابات

بسبب مبابي، مثول مشجع عنصري أمام المحكمة

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة مرموش وغيابه عن مباراة مان يونايتد

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن إصابة عمر مرموش؟

مبابي: لا أحمل ضغينة ضد باريس سان جيرمان

فالنسيا يصب غضبه على الليجا بسبب برشلونة

اتجاه لاستمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي حتى هذا الموعد

بالعكاز، صفحة الدوري الإنجليزي تبرز إصابة مرموش مع المنتخب

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads