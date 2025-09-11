يورتشيتش: غيرت عقلية لاعبي بيراميدز والبعض قلل من قدراتنا

تحدث الكرواتي كورنيسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن أبرز التحديات التي واجهها منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، مؤكدًا أن أكبر إنجاز حققه حتى الآن هو تغيير عقلية اللاعبين وتجهيزهم لخوض المباريات الكبرى.

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار:

أكبر مشكلة واجهتها عند قدومي هي عادات بعض اللاعبين المصريين، جميعنا لدينا عادات، لكن إذا أردنا التطور في حياتنا وفي كرة القدم علينا أن نغير هذه العادات، وعملت على تغيير بعض هذه الأمور بشكل إيجابي داخل غرفة الملابس، خاصة وأنني سمعت وقت وصولي أن بعض اللاعبين لا يمكنهم اللعب في المباريات الكبيرة ضد الأهلي أو الزمالك، وأنهم يرتكبون أخطاء حاسمة، لكن مع الوقت والتدريبات والاجتماعات، استطعنا أن نغيّر هذا الفكر، والآن نحن مستعدون لتلك المواجهات الكبرى.”

وأضاف: “إدارة النادي لم تطلب مني بشكل مباشر تغيير عقلية الفريق، لكنني أدركت بنفسي أن هذا الأمر ضروري، أنا أؤمن بقدرتي على نقل طاقتي وشخصيتي للاعبين، ولم أكن موهبة فنية كبيرة حين كنت لاعبًا، لكنني صنعت مسيرتي بالقتال والإصرار، وهذا ما أحاول غرسه في لاعبي بيراميدز.”

وشدد المدير الفني على أن الجانب الذهني أهم خطوة نحو القمة، معتقدا أنه نجح في ذلك، وهذا أعظم إنجاز له مع بيراميدز حتى الآن.

