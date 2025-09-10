أعلنت مديرية التعليم بالجيزة عن الانتهاء من تجهيز جميع قاعات رياض الأطفال على أعلى مستوى، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2026، في إطار توجيهات سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وأكدت حسنة سعد، موجه أول رياض الأطفال بالجيزة، أن القاعات أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال الأطفال، حيث جرى تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة، وتزيينها بألوان مبهجة، بالإضافة إلى تزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد الطفل على التعلم من خلال اللعب وتنمية مهاراته، كما تم الالتزام بكافة معايير الأمن والسلامة لضمان بيئة دراسية آمنة ومريحة.

وأشار سعيد عطية إلى أن مرحلة رياض الأطفال تمثل حجر الأساس في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته، موضحًا أن المديرية حرصت على توفير كل سبل الرعاية والاهتمام لضمان بداية دراسية مميزة، كما أشاد بجهود العاملين في تجهيز القاعات وتحقيق الاستعداد الكامل لاستقبال أبنائنا الصغار.

تعليمات اليوم الدراسي الأول لرياض الأطفال بالجيزة

استقبال الأطفال بابتسامة وحفاوة لبث الأمان والطمأنينة.

تعريف الطفل بالقاعة والمعلمة والزملاء بطريقة ودية بسيطة.

تخصيص أنشطة وألعاب ممتعة لكسر رهبة اليوم الأول.

التدرج في انفصال الطفل عن ولي الأمر وعدم استعجال الأمر.

التركيز على السلوكيات الإيجابية من خلال القصص والأنشطة التفاعلية.

جعل اليوم الأول قصيرًا وخفيفًا حتى يعتاد الطفل على الأجواء الدراسية.





