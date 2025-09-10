الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع استعدادات افتتاح معرض أهلًا مدارس بحي العمرانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية اليوم لمتابعة التجهيزات النهائية لافتتاح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بحي العمرانية، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2024.

إقامة معرض أهلًا مدارس

وأكد المحافظ أن إقامة معرض أهلًا مدارس تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في إقامة تلك المعارض بجميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأشار محافظ الجيزة خلال جولته إلى أن المعرض مقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 65 عارضًا في 108 باكيات بيعية، موضحًا أن هناك التزامًا كاملًا بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومتنوعة لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

كما شدد المحافظ على أهمية تطبيق كافة الاشتراطات التنظيمية والرقابية داخل المعرض لضمان راحة الزوار وتقديم أفضل الخدمات، لافتًا إلى أن المعرض يمثل فرصة مميزة للأسر لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء الدراسة.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة معرض أهلًا مدارس بالعمرانية والاستفادة من التخفيضات المتاحة، مؤكدة استمرار التوسع في إقامة هذه المعارض بمختلف الأحياء والمراكز لخدمة أكبر عدد من الأسر قبل العام الدراسي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات الطلاب افتتاح معرض أهلا مدارس الأدوات المدرسية انطلاق العام الدراسي انطلاق العام الدراسي الجديد عرض أهلا مدارس عادل النجار محافظ الجيزة معرض أهلا مدارس

مواد متعلقة

تعليمات اليوم الدراسي الأول لرياض الأطفال بالجيزة

انطلاق المعرض الدولي السابع عشر لصناعة الورق والكرتون والطباعة والتغليف بالقاهرة

وظائف خالية، فتح باب التقدم لوظيفة مدير هيئة النظافة بالجيزة

القومي للبحوث: 200 منتج مبتكر يدعم خطة التصنيع المحلي في مبادرة "بديل المستورد"

ضبط 3 أطنان برجر وسجق ولحوم فاسدة بالهرم

بأسعار مخفضة، تجهيزات ضخمة لافتتاح معرض "أهلا مدارس" بالبدرشين (صور)

أخبار مصر اليوم: انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل الدولية.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بعد شكاوى المواطنين، حملات مكثفة لضبط منظومة السرفيس بفيصل والطالبية

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads