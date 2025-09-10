محافظ الجيزة يتابع استعدادات افتتاح معرض أهلًا مدارس بحي العمرانية

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية اليوم لمتابعة التجهيزات النهائية لافتتاح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بحي العمرانية، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2024.

إقامة معرض أهلًا مدارس

وأكد المحافظ أن إقامة معرض أهلًا مدارس تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في إقامة تلك المعارض بجميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأشار محافظ الجيزة خلال جولته إلى أن المعرض مقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 65 عارضًا في 108 باكيات بيعية، موضحًا أن هناك التزامًا كاملًا بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومتنوعة لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

كما شدد المحافظ على أهمية تطبيق كافة الاشتراطات التنظيمية والرقابية داخل المعرض لضمان راحة الزوار وتقديم أفضل الخدمات، لافتًا إلى أن المعرض يمثل فرصة مميزة للأسر لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء الدراسة.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة معرض أهلًا مدارس بالعمرانية والاستفادة من التخفيضات المتاحة، مؤكدة استمرار التوسع في إقامة هذه المعارض بمختلف الأحياء والمراكز لخدمة أكبر عدد من الأسر قبل العام الدراسي الجديد.

