أخبار مصر

فريق طبي بمستشفى القبطي ينجح في تركيب مفصل ركبة صناعي

نجح الفريق الطبي بمستشفي القبطي التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة في تركيب مفصل ركبة لحالة مرضية تعاني من آلام حادة بالركبة نتيجة مضاعفات  الخشونة، وأدى ذلك إلى اعوجاج في الساق مما ترتب عليها مضاعفات للمريض قبل إجراء العملية له والتدخل الجراحي المباشر من الكوادر الطبية بمستشفي القبطي.

 

تطوير الأقسام داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية

يأتي ذلك الإنجاز نتيجة تطوير الأقسام داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي وجه تعليماته بالتعامل مع مثل هذه الحالات باهتمام بالغ الأهمية لما تمثله من أهمية قصوى للمريض وتحديدا على حياته المستقبلية.

أكد شقوير أن جميع مستشفيات المؤسسة العلاجية قادرة على التعامل مع جميع الحالات في كافة التخصصات المختلفة، نتيجة التطوير المستمر داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية التي تسابق الزمن في التعامل مع هذه الحالات الحرجه.

وأضاف شقوير أن الكوادر الطبية داخل مستشفيات المؤسسه تلتزم التزام كامل بتنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

في السياق ذاته قال الدكتور هاني الإمبابي مدير عام الشئون الطبية والفنية بديوان المؤسسة العلاجية، أن جميع الأقسام داخل مستشفيات المؤسسة تخضع للإشراف المباشر، ونحرص على التواصل البناء مع  كافة الأطقم الطبية داخل المستشفيات بما يضمن تقديم أفضل خدمه طبية متميزه للمريض داخل مستشفيات المؤسسة.

متحدث الصحة: 70% من مساعدات قطاع غزة دخلت عبر مصر

وزيرة التخطيط: معدل النمو وصل لـ 4% وزيادة مخصصات الصحة 65% عن العام الماضي

وأشار الإمبابي أن وراء هذا الإنجاز الطبي العظيم  فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتور أسامة الأنور والدكتور عبد الله إمام – طبيب مساعد، الدكتور رؤوف لويس  استشاري التخدير، وأعضاء طاقم التمريض من بينهم هبة حسين حكيمة العمليات.

