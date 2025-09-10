الخميس 11 سبتمبر 2025
الطفولة والأمومة: الاستثمار في تنمية وعي ومهارات الأطفال الضمان الحقيقي للتنمية

د.سحر السنباطي،فيتو
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الطفل المصري هو قلب حاضرنا وعقل مستقبلنا، وأن الاستثمار في تنمية وعيه ومهاراته هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا كان اهتمام الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم ورعاية النشء والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وظهر ذلك جليًا في قانون إعادة تشكيل المجلس باعتباره الجهة الوطنية لحماية ورعاية حقوق الأطفال.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الحوارية في إطار انطلاق المعسكر التدريبي لتمكين اتحاد طلاب وطالبات مدارس الجمهورية، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ودينا حسين مقرر مناوب للجنة والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ووكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب والدكتورة إيمان حسن الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

حقوق الطفل لا تقتصر على الحماية والرعاية فقط

 

وأوضحت رئيسة المجلس أن حقوق الطفل لا تقتصر على الحماية والرعاية فقط، وإنما تمتد لتشمل الحق في المشاركة وإبداء الرأي، والحق في التعليم الجيد، والحق في التعبير عن الذات، وهي حقوق كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة،  لذا يحرص المجلس على تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، سواء للكوادر التعليمية أو للأطفال والطلاب، لضمان دمج مفاهيم حقوق الطفل في الأنشطة التربوية والطلابية، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق أثرًا ملموسًا.

وأشارت "السنباطي" الى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع دائمًا في مقدمة أولوياته تعزيز ثقافة حقوق الطفل داخل المؤسسات التعليمية، والعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الوطنية والدولية، لتبني البرامج والمبادرات التي تكرس مشاركة الأطفال، وتفتح لهم المجال ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، موضحة أن هذا المعسكر يأتي في إطار شراكة مع المجلس ومؤسسة شباب القادة بما يساهم في تمكين اتحاد الطلاب من نشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بالقوانين ذات الصلة، بما يعزز ثقافة المشاركة والحماية وتمكين النشء من معرفة حقوقهم داخل المدارس والمجتمع ويعتبر أن هذا المعسكر التدريبي ليس مجرد مناسبة عابرة بل هو خطوة تأسيسية نحو بناء جيل من الطلاب القادرين على الجمع بين العلم والوعي، بين الحقوق والواجبات، وبين الطموح والعمل.

نائب وزير الصحة يتفقد خدمات مستشفى الصدر والخارجة التخصصي

الصحة تكشف دواعي اللجوء إلى الولادة القيصرية

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة حقوق الطفل وربطها بأنشطة الاتحادات الطلابية، بما يسهم في رفع وعي أطفالنا بحقوقهم، ويتيح لهم فرصًا أوسع للتعبير والمشاركة الفاعلة في المجتمع والذي يمثل خطوة نوعية في تمكين الطلاب والطالبات من ممارسة أدوار قيادية داخل اتحاداتهم الطلابية، بما يجعل من المدرسة بيئة حاضنة لحقوق الطفل، وميدانًا للتعلم والتجربة العملية التي تغرس فيهم قيم المسؤولية والديمقراطية والانتماء، مشددة علي ضرورة استغلال الأطفال فرصة المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تفتح آفاق متعددة للتعلم والإبداع، وتجعلهم أكثر قدرة على الدفاع عن حقوقهم، ونشرها بين زملائهم وأقرانهم، ليكونوا سفراء للوعي والمسؤولية، وأنها تثق تمامًا أنهم قادرون على أن يكونوا قادة المستقبل، يصنعون بجهدهم ومبادراتهم حاضرًا أفضل وغدًا أكثر إشراقًا لوطنهم، وأننا نعمل جميعًا من أجل أن يكون أطفال مصر أكثر وعيًا بحقوقهم، وأكثر قدرة على المشاركة في بناء وطن يسوده العدل والمساواة والتنمية المستدامة.

