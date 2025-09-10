الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد إحدى الشركات في إطار حرص الهيئة على دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار في مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات.

خلال اللقاء، تم استعراض دور الشركة في صناعة الأدوية البيولوجية، وأبرز مشروعاتها الحالية في إنتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات والأدوية المتخصصة، إلى جانب مناقشة خططها المستقبلية للتوسع في خطوط إنتاج جديدة.

توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمارات الدوائية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات لما تمثله من أهمية في دعم الأمن الدوائي المصري وتلبية احتياجات المرضى.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركة بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية واللقاحات، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس رؤية الدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، كما أعربوا عن تقديرهم لحرص الهيئة على التعاون المثمر مع الشركات العاملة في القطاع حيث تم شرح الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة التى تدعم خطط التوسع الصناعي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة هبة الله إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الفعّال بين هيئة الدواء المصرية والشركات الوطنية العاملة في القطاع، بما يسهم في تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الأمن الدوائي المصري.

