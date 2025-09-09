بأسعار مخفضة، تجهيزات ضخمة لافتتاح معرض "أهلا مدارس" بالبدرشين (صور)

تتسارع وتيرة التجهيزات في مدينة البدرشين، استعدادًا لافتتاح معرض "أهلا مدارس" الضخم، والذي يُقام بشارع النيل السعيد.

توفير كافة المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

ويهدف المعرض إلى توفير كافة المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل الأسر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

​ويشهد موقع المعرض حركة مستمرة من العمال والمنظمين لضمان جاهزية الأجنحة المختلفة التي ستعرض تشكيلة واسعة من الأدوات المدرسية، مثل: الحقائب، والزي المدرسي، والقرطاسية، بالإضافة إلى الكتب الخارجية، كما سيخصص جزء كبير من المعرض لبيع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها كل أسرة، بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في الأسواق المحلية.



​يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية بأسعار مناسبة، خاصةً في موسم العودة للمدارس الذي يشهد زيادة في الطلب على هذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أعدادًا كبيرة من الزوار من داخل مدينة البدرشين والمناطق المجاورة.

