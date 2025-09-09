الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بأسعار مخفضة، تجهيزات ضخمة لافتتاح معرض "أهلا مدارس" بالبدرشين (صور)

معرض أهلا مدارس،
معرض أهلا مدارس، فيتو

تتسارع وتيرة التجهيزات في مدينة البدرشين، استعدادًا لافتتاح معرض "أهلا مدارس" الضخم، والذي يُقام بشارع النيل السعيد. 

توفير كافة المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

ويهدف المعرض إلى توفير كافة المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل الأسر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

​ويشهد موقع المعرض حركة مستمرة من العمال والمنظمين لضمان جاهزية الأجنحة المختلفة التي ستعرض تشكيلة واسعة من الأدوات المدرسية، مثل: الحقائب، والزي المدرسي، والقرطاسية، بالإضافة إلى الكتب الخارجية، كما سيخصص جزء كبير من المعرض لبيع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها كل أسرة، بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في الأسواق المحلية.
 

​يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية بأسعار مناسبة، خاصةً في موسم العودة للمدارس الذي يشهد زيادة في الطلب على هذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أعدادًا كبيرة من الزوار من داخل مدينة البدرشين والمناطق المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهلا مدارس افتتاح معرض أهلا مدارس الأدوات المدرسية بدء العام الدراسي بدء العام الدراسي الجديد معرض لبيع السلع

مواد متعلقة

بعد شكاوى المواطنين، حملات مكثفة لضبط منظومة السرفيس بفيصل والطالبية

تجهيز معرض أهلًا مدارس بإمبابة لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

أقل من الفجالة بـ50%، محافظ الجيزة يتفقد معرض «أهلا مدارس» بحي جنوب (فيديو)

نائب محافظ الجيزة تبحث تكثيف الفحوصات والعلاج الدوري للدواب بمنطقة الأهرامات

محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات معرض «أهلا مدارس» بشارع التحرير بالدقي (فيديو)

محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات معرض «أهلا مدارس» بميدان الكيت كات بالعجوزة (فيديو)

حي الدقي يواصل حملاته لضبط مخالفات الإسكوتر

إزالة 450 حالة إشغال وتعدٍ من الباعة بشارع مستشفى الصدر في العمرانية (صور)

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads