أخبار مصر اليوم: انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل الدولية.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الموج من 2: 3 أمتار.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على شواطئ "الإسكندرية، مطروح، العلمين"، حيث يصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.25 متر.

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الأزهر الأهلية الجديدة، والتي من المقرر أن تضم مقرات لها في القاهرة وعدد من الأقاليم، على غرار باقي الجامعات الأهلية المنتشرة بالجمهورية، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت المصادر أن الجامعة الأهلية ستضم نفس التخصصات التي يشملها صرح الأزهر الجامعي من كليات شرعية وعربية وطبية وهندسية، مع فارق في القبول، حيث ستحدد حدود دنيا أقل من جامعة الأزهر الحكومية، فضلًا عن مصروفات دراسية مناسبة تتماشى مع قدرات الطلاب.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية، وإتاحة النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني

كما أعلن المكتب بدء مرحلة تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

شهدت محركات البحث وزيادة ملحوظة في البحث عن نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 بعد غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني.

ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة خلال الساعات القليلة المقبلة، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم تحديد موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والمقرر خلال الأسبوع الجاري.

أصدرت الجامعة البريطانية في مصر بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح الدرجات العلمية والأكاديمية التي تصدر باسمها، مشددة على أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن منحها الدكتوراه الفخرية لبعض الفنانين أو الشخصيات العامة عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت بصلة للجامعة.

وأوضحت الجامعة أن بعض الجهات أو الأفراد قد يقومون بمنح شهادات أو ألقاب تحت مسميات مختلفة لا علاقة لها بالجامعة البريطانية في مصر، مؤكدة أن مسؤوليتها تقتصر فقط على ما يتم الإعلان عنه رسميًا عبر منصاتها المعتمدة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي عقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي خلال جولته التفقدية اليوم بشن حملات مكثفة لضبط منظومة السرفيس بمناطق فيصل والطالبية وذلك عقب رصد عدد من شكاوى المواطنين مشددًا على التعامل الفوري مع مخالفات تقطيع خطوط السير أو تحصيل تعريفة أعلى من المقررة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت محافظة الجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مناطق أول فيصل والطالبية والعشرين استجابة لشكاوى المواطنين للتعامل مع مخالفات قيام بعض السائقين بتقطيع خط السير وتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة.

