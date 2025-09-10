محافظة الإسكندرية تعلن عن بدء أعمال صيانة طريق محور أبو ذكري

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، أنه سيتم أعمال صيانة طريق محور أبو ذكري (محور التعمير) على الطريق الرئيسي بحري (المتجه من الإسكندرية إلي الساحل) في المسافة من مخرج كوبري الدخيلة وحتي مدخل كوبري الـ ٢١ وذلك في الفترة من الأربعاء ١٠ / ٩ وحتى السبت ١٣ /٩.



وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن هذا سيؤدي إلى حدوث بعض الإعاقة المرورية بمحور أبو ذكرى.

ووجهت محافظة الإسكندرية، الاعتذار للمواطنين علي الإعاقة المرورية، وعلى قائدي المركبات الخروج لطريق الخدمة من مخرج الدخيلة.

