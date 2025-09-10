الخميس 11 سبتمبر 2025
53 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 53 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 38 بمدينة غزة.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 41 شهيدا و184 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 64656 شهيدا والمصابين إلى 163503 منذ 7 أكتوبر 2023. 

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق فى قطاع غزة.

 

 قصف طائرة مسيرة للاحتلال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تأوي نازحين فى شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

 

استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين

وأضافت أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

