حريق يلتهم محتويات شقة في الدقهلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم، في السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بقرية  تابعة لمركز طلخا، دون وقوع أي خسائر بشرية.

 

تفاصيل الواقعة


تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، ببلاغ مأمور مركز شرطة طلخا عن نشوب حريق في شقة سكنية بالقرية.

القبض على عاطل بتهمة الاعتداء على ابنه وإجباره على التسول بالقليوبية

كشف ملابسات فيديو تمسك أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة


على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتأكد من الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

الجريدة الرسمية
