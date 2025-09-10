الحوثيون: العدوان الإسرائيلي على صنعاء فاشل والرد قادم لا محالة

أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لن يحقق أهدافه، مشددًا على أن الرد اليمني "آتٍ لا محالة" في الوقت المناسب.

استهداف مدنيين ومناطق سكنية

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجماعة، حزام الأسد، إن ما وصفه بـ"العربدة الصهيونية" استهدف أعيانًا مدنية ومناطق سكنية في العاصمة صنعاء، في محاولة لإحداث حالة من الرعب بين المدنيين.

"محاولة يائسة" من الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف الأسد أن العدوان الإسرائيلي يمثل "محاولة يائسة من مجرم مفلس لصناعة نصر إعلامي وهمي، بعد إخفاقاته المتتالية في جبهات أخرى".

موقف ثابت تجاه غزة

وجددت قيادة الحوثيين التأكيد على أن موقفها "ثابت ومبدئي في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني في غزة مهما بلغت التضحيات"، معتبرة أن ما يجري جزء من معركة الأمة في مواجهة إسرائيل.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا، مع توسع رقعة الضربات الإسرائيلية لتشمل اليمن وقطر وسوريا ولبنان، الأمر الذي يهدد بفتح جبهات إقليمية متعددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.