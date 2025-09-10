الخميس 11 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الحوثيون: العدوان الإسرائيلي على صنعاء فاشل والرد قادم لا محالة

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لن يحقق أهدافه، مشددًا على أن الرد اليمني "آتٍ لا محالة" في الوقت المناسب.

استهداف مدنيين ومناطق سكنية

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجماعة، حزام الأسد، إن ما وصفه بـ"العربدة الصهيونية" استهدف أعيانًا مدنية ومناطق سكنية في العاصمة صنعاء، في محاولة لإحداث حالة من الرعب بين المدنيين.

"محاولة يائسة" من الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف الأسد أن العدوان الإسرائيلي يمثل "محاولة يائسة من مجرم مفلس لصناعة نصر إعلامي وهمي، بعد إخفاقاته المتتالية في جبهات أخرى".

موقف ثابت تجاه غزة

وجددت قيادة الحوثيين التأكيد على أن موقفها "ثابت ومبدئي في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني في غزة مهما بلغت التضحيات"، معتبرة أن ما يجري جزء من معركة الأمة في مواجهة إسرائيل.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا، مع توسع رقعة الضربات الإسرائيلية لتشمل اليمن وقطر وسوريا ولبنان، الأمر الذي يهدد بفتح جبهات إقليمية متعددة.

