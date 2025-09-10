الأربعاء 10 سبتمبر 2025
خارج الحدود

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

كاتس وزير جيش الاحتلال
كاتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي

زعم يسرائيل كاتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سياسة إسرائيل الأمنية واضحة، قائلا: “سنهاجم أعداءنا في كل مكان ولا مكان لهم للاختباء”.

وتابع يسرائيل كاتس: “الأذى سيلحق كل من يمارس الإرهاب ضد إسرائيل، إذا لم تقبل حـماس شروطنا لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها فسيتم تدميرها وتدمير غزة”.

وقبل وقت سابق قالت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت تُظهر تراجعًا في تقديراتها حول نجاح عملية اغتيال كبار قادة حركة حماس في قطر في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مصدر إسرائيلي إن “حتى هذه اللحظة، لا يوجد تأكيد على نجاح عمليات اغتيال قادة حماس، في مؤشر على انخفاض مستوى التفاؤل الرسمي بشأن النتائج”.

وكانت حركة حماس قد أصدرت الثلاثاء بيانًا رسميًا أكدت فيه عدم إصابة أي من كبار مسؤولي الحركة الذين كانوا هدفًا للغارة، لكنه أشار إلى سقوط خمسة قتلى في موقع الحادث، من بينهم نجل خليل الحية ومدير مكتبه وثلاثة من حراسه ومرافقيه.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفَّذ الثلاثاء في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارًا في حماس التي أكّدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة مقتل ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر التي شدّدت من ناحيتها على أنّها “تحتفظ بحقّ الرد”.

