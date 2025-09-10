الأربعاء 10 سبتمبر 2025
استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استشهد 12 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان قد استشهد أمس 15 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تقارير المستشفيات، أنه تم توزيع الشهداء على النحو التالى: مستشفى الشفاء 5 شهداء، ومستشفى المعمداني شهيد واحد، ومستشفى العودة شهيد واحد، ومستشفى ناصر 8 شهداء.

العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة 

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64,522 شهيدا، وإصابة 163,096 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
 

كما أدى الحصار إلى تهجير مئات آلاف المواطنين، فيما أودت المجاعة الناجمة عن الحصار بحياة 393 مواطنًا، بينهم 140 طفلًا.

وفي السياق نفسه شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، من إجراءاتها العسكرية عند حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة.

قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرور المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق (النفق) الواصل بين بلدتي بدو والجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في منطقة شمال غرب القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا، عقب اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.

جيش الاحتلال اقتحمت المخيم

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وتبعها اقتحام عدة آليات عسكرية للمدينة.

