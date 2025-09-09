حافظى على جمال البشرة الجافة بالترطيب اليومي وشرب الماء

البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية خاصة، حيث إنها تفقد رطوبتها سريعا وتتعرض للتشقق والخشونة إذا لم يتم الاهتمام بها بشكل صحيح.

الحفاظ على جمال البشرة الجافة لا يتوقف فقط على استخدام الكريمات المرطبة، بل يعتمد على روتين متكامل من الترطيب الداخلي والخارجي، التغذية السليمة، والحماية من العوامل الضارة.

أسباب جفاف البشرة

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب جفاف البشرة:-

قلة شرب الماء والسوائل.

العوامل الجوية مثل التعرض للبرد أو الحرارة الشديدة.

استخدام صابون أو منتجات تنظيف تحتوي على مواد كيميائية قوية.

التقدم في العمر وانخفاض إفراز الزيوت الطبيعية.

بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

قلة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

حافظى على جمال البشرة الجافة

طرق العناية بالبشرة الجافة

وأضافت دعاء، أن هناك بعض الخطواتوالتى تساعد فى العناية بالبشرة الجافة، منها؛-

استخدام كريمات أو لوشن غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، أو زبدة الشيا.

وضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة لحبس الرطوبة داخل الجلد.

اختيار منتجات خالية من الكحول والعطور الصناعية التي تزيد من الجفاف.

تناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة.

الإكثار من العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال أو الجزر لأنها غنية بالفيتامينات.

تناول أطعمة غنية بالأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3 الموجودة في الأسماك والمكسرات.

الاهتمام بفيتامين E وA المتواجدين في الخضروات الورقية والجزر والأفوكادو، حيث يساعدان على تجديد الخلايا ومنع الجفاف.

إضافة الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون إلى الطعام.

استخدام غسول لطيف خالى من الكبريتات.

تجنب الماء الساخن جدا لأنه يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة.

غسل الوجه بماء فاتر وتجفيفه برفق باستخدام منشفة قطنية.

تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من الجلد الميت، باستخدام وصفات طبيعية مثل مزيج السكر مع العسل، والشوفان المطحون مع اللبن، ويجب أن يكون التقشير لطيف لتجنب التهيج.

استخدام واقى شمسي مناسب للبشرة الجافة يحتوي على مكونات مرطبة.

ارتداء قبعة أو نظارة شمسية لحماية الوجه من الأشعة الضارة.

تجنب التدخين لأنه يقلل من تدفق الدم للبشرة ويجعلها باهتة.

تقليل الكافيين لأنه يزيد من فقدان السوائل.

تجنب السهر الزائد لأنه يؤثر على نضارة الجلد.

الحرص على النوم الكافي من 7 – 8 ساعات يوميا لتجديد الخلايا.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وإعطاء البشرة مظهر صحي.

الاهتمام بالعناية الليلية مثل ضع كريم مرطب أو ماسك طبيعي قبل النوم.

