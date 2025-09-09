تصفيات كأس العالم، النرويج تمطر شباك مولدوفا بـ11 هدفا

كأس العالم، حقق منتخب النرويج فوزًا كاسحًا أمام ضيفه منتخب مولدوفا بنتيجة (11-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت المباراة تسجيل هالاند مهاجم النرويج ومانشستر سيتي، 5 أهداف.

ويحتل منتخب النرويج حاليا صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم بـ15 نقطة من الفوز في 5 مباريات.

وسجل منتخب النرويج 25 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحصد 15 نقطة من الفوز في جميع مبارياته حتى الآن.

