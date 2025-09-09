الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، النرويج تمطر شباك مولدوفا بـ11 هدفا

منتخب النرويج، فيتو
منتخب النرويج، فيتو

كأس العالم، حقق منتخب النرويج فوزًا كاسحًا أمام ضيفه منتخب مولدوفا بنتيجة (11-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت المباراة تسجيل هالاند مهاجم النرويج ومانشستر سيتي، 5 أهداف.

ويحتل منتخب النرويج حاليا صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم بـ15 نقطة من الفوز في 5 مباريات.

وسجل منتخب النرويج 25 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحصد 15 نقطة من الفوز في جميع مبارياته حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم منتخب النرويج منتخب مولدوفا تصفيات أوروبا تصفيات كأس العالم

مواد متعلقة

ستاد القاهرة يقترب من استضافة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة اليوم: خطوة تفصل منتخب مصر عن كأس العالم، جاهزية لاعب الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري الممتاز

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين الجابون وكوت ديفوار بالشوط الأول

تصفيات كأس العالم، فرنسا وأيسلندا يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads