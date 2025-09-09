أخبار الرياضة اليوم: خطوة تفصل منتخب مصر عن كأس العالم، جاهزية لاعب الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري الممتاز
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
حسام حسن: واجهنا سوء حظ بإصابة مرموش.. وسعيد بالتعادل أمام بوركينا فاسو
أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بوجوده في بوركينا فاسو لما لها من ذكريات جميلة تربطه بهذا البلد، حيث توج منتخب مصر بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 98.
هل هدف المنتخب أمام بوركينا فاسو صحيح؟ إبراهيم نور الدين يجيب (فيديو)
منح الكابتن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، حكم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو 7 من 10، وهناك علامة استفهام على إلغاء هدف المنتخب المصري، والصورة لم تكن واضحة، مؤكدا: "لدي شك بنسبة كبيرة أن الهدف صحيح".
شاهد فرحة منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو واقتراب التأهل للمونديال
احتفل لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني، عقب التعادل السلبي مع بوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.
مشاركة عدي الدباغ، تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
نجل رونالدينيو ينضم إلى هال سيتي الإنجليزي
انضم جواو مينديز دي أسيس موريرا، نجل النجم البرازيلي رونالدينيو، إلى فريق تحت 21 عاما بنادي هال سيتي الإنجليزي.
جنوب أفريقيا يتعادل مع نيجيريا ويقترب من التأهل لكأس العالم
تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع نيجيريا إيجابيا بنتيجة 1-1، التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
أزمة تهدد الزمالك، شكوى أوكرانية بسبب مستحقات صفقة بيزيرا
كشف مصدر مطلع أن نادي الزمالك يواجه أزمة جديدة بسبب صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، بعدما تأخر في سداد مستحقات النادي الأوكراني منذ ثلاثة أسابيع، وسط تجاهل تام من الجانب الأبيض خلال الأسبوع الأخير.
بـ 60 مليون يورو شرط جزائي، اتحاد جدة يقترب من ضم نجم برتغالي
ذكرت صحيفة "A Bola" البرتغالية أن اتحاد جدة يرغب في ضم المدافع البرتغالي جونزالو إيناسيو لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد فشله في استقدام عبد الإله العمري لاعب النصر قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي غدا الأربعاء.
أصالة وفخامة، ليفربول يعلن عن قميصه الثالث (صور)
أعلن ليفربول بشكل رسمي عن قميصه الثالث للموسم الجديد صباح اليوم الثلاثاء.
فيريرا يجدد رفضه استمرار هذا اللاعب
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جدد رفضه لاستمرار عمر فرج لاعب الزمالك، مشددًا على ضرورة تسويقه خلال الفترة المقبلة.
