أخبار الرياضة اليوم: خطوة تفصل منتخب مصر عن كأس العالم، جاهزية لاعب الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بوجوده في بوركينا فاسو لما لها من ذكريات جميلة تربطه بهذا البلد، حيث توج منتخب مصر بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 98.

منح الكابتن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، حكم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو 7 من 10، وهناك علامة استفهام على إلغاء هدف المنتخب المصري، والصورة لم تكن واضحة، مؤكدا: "لدي شك بنسبة كبيرة أن الهدف صحيح".

احتفل لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني، عقب التعادل السلبي مع بوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

انضم جواو مينديز دي أسيس موريرا، نجل النجم البرازيلي رونالدينيو، إلى فريق تحت 21 عاما بنادي هال سيتي الإنجليزي.

تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع نيجيريا إيجابيا بنتيجة 1-1، التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

كشف مصدر مطلع أن نادي الزمالك يواجه أزمة جديدة بسبب صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، بعدما تأخر في سداد مستحقات النادي الأوكراني منذ ثلاثة أسابيع، وسط تجاهل تام من الجانب الأبيض خلال الأسبوع الأخير.

ذكرت صحيفة "A Bola" البرتغالية أن اتحاد جدة يرغب في ضم المدافع البرتغالي جونزالو إيناسيو لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد فشله في استقدام عبد الإله العمري لاعب النصر قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي غدا الأربعاء.

أعلن ليفربول بشكل رسمي عن قميصه الثالث للموسم الجديد صباح اليوم الثلاثاء.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جدد رفضه لاستمرار عمر فرج لاعب الزمالك، مشددًا على ضرورة تسويقه خلال الفترة المقبلة.

