ستاد القاهرة يقترب من استضافة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر، استقر مسئولو اتحاد الكرة، على التفاوض مع الاتحاد الجيبوتي، للموافقة على إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في الجولة الـ9 من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، على ستاد القاهرة بدلا من المغرب.

ويأتي توجه اتحاد الكرة من أجل الاحتفال بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في القاهرة ووسط الجماهير المصرية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم، ليصع الفراعنة قدما في المونديال.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب جيبوتي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للمونديال.

