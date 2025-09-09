تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين الجابون وكوت ديفوار بالشوط الأول

تصفيات كأس العالم، انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب الجابون أمام نظيره كوت ديفوار، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب فرانسفيل، ضمن الجولة الثامنة من المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتلعب مباراة اليوم بين الجابون وكوت ديفوار، دورا كبيرا في حسم المتأهل عن المجموعة السادسة، حيث يدخل منتخب الجابون اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف كوت ديفوار المتصدر.

سيطر منتخب الجابون على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، فيما لجأ منتخب كوت ديوفار إلى التأمين الدفاعي لامتصاص حماس لاعبي الجابون مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن جميع محاولات الفريقين باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة، ومن خلفهم منتخب الجابون الذي تلقى هزيمته الوحيدة أمام الأفيال ذهابا.

جنوب أفريقيا يتعادل مع نيجيريا ويقترب من التأهل لكأس العالم

وفي مباراة أخرى من تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع نيجيريا إيجابيا بنتيجة 1-1، التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبهذا التعادل اقترب منتخب جنوب أفريقيا من التأهل لكأس العالم، ويعزز صدارته في تصفيات كأس العالم برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن جنوب أفريقيا.

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 25 عندما سجل لاعب نيجيريا أيكونغ هدفًا بالخطأ في مرماه، بينما عادل منتخب نيجيريا بتسجيل هدف في الدقيقة 44 عن طريق باسي، وانتهى الشوط الأول بهذا التعادل.

يتصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث برصيد 11 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.