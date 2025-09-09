الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تصفيات كأس العالم، فرنسا وأيسلندا يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

تعادل منتخب فرنسا مع نظيره أيسلندا، بنتيجة 1ـ1 في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقدم أيسلندا عن طريق  جودجونسن في الدقيقة 21، ثم تعادل مبابي للديوك في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

 

تشكيل فرنسا ضد أيسلندا

حراسة المرمى: منيان

خط الدفاع: جوليس كوندي، ابراهيما كوناتي، اوباميكانو، ثيو.

خط الوسط: اورلين تشواميني، كونيه، باركولا.

خط الهجوم: اوليز، تورام، كيليان مبابي.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا في الجولة الأولى أمام أوكرانيا بهدفين دون رد، وسجل له كيليان مبابي ومايكل أوليز.

فيما حقق منتخب أيسلندا  فوزًا عريضًا على حساب أذربيجان بخمسة أهداف دون مقابل، ليتسبب في إقالة المدرب فرناندو سانتوس من منصبه.

ويتصدر منتخب آيسلندا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط ويتساوى معه المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، وتأتي أوكرانيا وأذربيجان بالمركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

