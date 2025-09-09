الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأسبق: العدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد جديد ومبتكر

مقر حماس فى الدوحة،
مقر حماس فى الدوحة، فيتو

أكد وزير الخارجية الأسبق، محمد كامل عمرو، أن ما يحدث من حرب في قطاع غزة لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وقنبلة هيروشيما، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم من استهداف العاصمة القطرية الدوحة من قبل طائرات الاحتلال ومحاولة اغتيال وفد حماس يمثل تصعيدًا جديدًا ومبتكرًا.

وأضاف محمد كامل عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المستهدفين بهذا الهجوم الإسرائيلي هم الفريق الذي يتفاوض على وقف إطلاق النار بالوساطة المصرية القطرية، موضحًا أن استهدافهم ومحاولة اغتيالهم يمثل رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار.

وتساءل وزير الخارجية الأسبق، عن سبب استهداف هذا الوفد في هذا التوقيت بالذات، خاصة أن مكانهم معروف، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع في الدوحة، عاصمة قطر، التي تقوم بدور أساسي في التفاوض وتستضيف وفد حماس بمباركة أمريكية، كما أنها تستقبل الوفد الإسرائيلي الأساسي للتفاوض حول إيجاد حل ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تعمل على قتل الكثير من أعضاء حماس من خلال سياسة الاغتيالات القديمة، لكن ما يميز العملية الحالية هو أنها تمت بشكل علني، حيث خرجت مقاتلات الاحتلال وأطلقت صواريخ على العاصمة القطرية في "حركة استعراض عسكري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة الحرب العالمية الثانية قنبلة هيروشيما العاصمة القطرية الدوحة حماس

مواد متعلقة

إعلام عبري: الموساد عارض استهداف مقر حماس في قطر

حماس: إسرائيل فشلت في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة

بعد نجاة قادة حماس، هل خدعت المخابرات القطرية الاحتلال الصهيوني؟

نتنياهو يكشف سر الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس بالدوحة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم 9- 9- 2025

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads