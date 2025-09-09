الأردن يكشف حقيقة عبور طائرات إسرائيلية أجواءه لاستهداف قطر

الأردن، نفى مصدر عسكري أردني مسؤول ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن مرور الطائرات الإسرائيلية عبر الأجواء الأردنية لتنفيذ هجوم على أهداف داخل العاصمة القطرية الدوحة.

تأكيد على السيادة الأردنية

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية لم تسمح بأي اختراق لأجواء المملكة، وأنها تتابع بدقة حركة الطيران في المجال الجوي الأردني، مشددًا على أن حماية السيادة الوطنية خط أحمر.

دعوة الأردن لعدم الانجرار وراء الشائعات

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في المنطقة، خصوصًا في ظل التوترات الراهنة.

قطر تكذب أمريكا وتنفي إبلاغها مسبقا بالهجوم الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء: إن ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر بالهجوم الإسرائيلي مسبقا عار من الصحة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: إن الاتصال الذي ورد من مسؤول أمريكي جاء متزامنا مع سماع دوي الانفجارات.

يأتي ذلك بعدما، ادعى البيت الأبيض في بيان صادر عنه: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.