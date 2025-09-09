أخبار الحوادث اليوم: كلب يقود عاملا إلى السجن في البحيرة.. قرار عاجل بشأن نجل الفنان محمد رمضان.. ضبط صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة وشقيقها بالقاهرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان مركبة تروسيكل أثناء محاولتهما خطف هاتف محمول من إحدى الفتيات بدائرة محافظة الجيزة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بالعصا الخشبية وإطلاق أعيرة نارية وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن قيام عدد من الأطفال المشردين بالتسول بمحيط أحد المستشفيات بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الهاتفية مقابل مبالغ مالية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها المالية بحوالي 52 مليون جنيه.



كشفت التحقيقات الأولية، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل محامٍ بمنطقة حلوان بالقاهرة، إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، بعدما تعرض لهجوم من مجموعة متهمين داخل شقته، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا.



قررت محكمة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، في جلسة استئناف نجل الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده، بتأييد إيداعه داخل دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد الأطفال داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر.



القبض على صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة بالقاهرة يقود لضبط شقيقها الهارب من المؤبد



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صانعة محتوى مقيمة بمدينة نصر ثالث، لإدارتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، وتمثل خروجًا على الآداب العامة.







