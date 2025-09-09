الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالقاهرة

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الهاتفية مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمات باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن أنفسهن وممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات بـ 52 مليون جنيه في القاهرة والإسماعيلية

تفاصيل جديدة في واقعة مصرع محامٍ بحلوان سقط من شرفة منزله بعد تعرضه لهجوم مجهولين

عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن أثناء تواجدهن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة نشاطهن الإجرامي كما ورد بالتحريات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط سيدات الاعمال المنافية للاداب تطبيق هاتفي شرطة الأداب وزارة الداخلية الاسكندرية اخبار الحوادث

