ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات بـ 52 مليون جنيه في القاهرة والإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها المالية بحوالي 52 مليون جنيه.

تفاصيل عملية الضبط

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام العنصرين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهدافهما والقبض عليهما بنطاق محافظتي القاهرة والإسماعيلية وما يزيد على نصف طن من مخدري الحشيش والهيدرو، و5 قطع أسلحة نارية (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش)، و2 سيارة تستخدم في ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية ومكافحة الاتجار بالمواد المخدرة حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

