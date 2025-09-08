استجابة لما نشرته فيتو، محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص أعمال توزيع الأسمدة (صور)

استجابة لما نشرته "فيتو " كلف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المحاسب حسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعية والمهندس محمود محمد مدير الإدارة الزراعية بدارالسلام والمهندسة إنعام محمد علي مدير التعاون الزراعي دار السلام والمهندس عماد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى وأعضاء التفتيش المالي والإداري للفحص عملية توزيع الأسمدة بالمجمع الزراعية بأولاد يحيى بمركز دار السلام للمتابعة سير العمل ومتابعة توزيع الأسمدة للمواطنين داخل المجمع الزراعية.

محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص أعمال توزيع الأسمدة بأولاد يحيى

وبالفحص من قبل اللجنة المشكلة تبين أن الكميات الواردة للجمعية الزراعية بأولاد يحيى بحري مطابقة للعملية التوزيع أن ما حدث هو تزاحم المواطنين للحجز الحصة الخاصة بالمزارعين قبل انتهاء الكميات الواردة من الأسمدة.

كما قامت إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بمركز دار السلام ببحث سجلات التوزيع الصادر والوارد وفحص عملية توزيع الأسمدة طوال اليوم للمواطنين داخل المجمع الزراعية بأولاد يحيى وتم عمل مذكرة بالواقعة وجارٍ رفعها إلى محافظ سوهاج.

يذكر أن رصدت “فيتو” في فجر الإثنين افتراش عدد من المزارعين قادمين من قرى أولاد يحيى في مركز دار السلام بـمحافظة سوهاج، الأرض أمام المجمع الزراعي للحصول على الأسمدة.

