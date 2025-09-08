الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استجابة لما نشرته فيتو، محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص أعمال توزيع الأسمدة (صور)

محافظ سوهاج يشكل
محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص أعمال توزيع الأسمدة، فيتو

استجابة لما نشرته "فيتو " كلف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المحاسب حسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعية والمهندس محمود محمد مدير الإدارة الزراعية بدارالسلام والمهندسة إنعام محمد علي مدير التعاون الزراعي دار السلام والمهندس عماد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى وأعضاء التفتيش المالي والإداري للفحص عملية توزيع الأسمدة بالمجمع الزراعية بأولاد يحيى بمركز دار السلام للمتابعة سير العمل ومتابعة توزيع الأسمدة للمواطنين داخل المجمع الزراعية. 

محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص أعمال توزيع الأسمدة بأولاد يحيى 

وبالفحص من قبل اللجنة المشكلة تبين أن الكميات الواردة للجمعية الزراعية بأولاد يحيى بحري مطابقة للعملية التوزيع أن ما حدث هو تزاحم المواطنين للحجز الحصة الخاصة بالمزارعين قبل انتهاء الكميات الواردة من الأسمدة.

 

كما قامت إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بمركز دار السلام ببحث سجلات التوزيع الصادر والوارد وفحص عملية توزيع الأسمدة طوال اليوم للمواطنين داخل المجمع الزراعية بأولاد يحيى وتم عمل مذكرة بالواقعة وجارٍ رفعها إلى محافظ سوهاج.

 

يذكر أن رصدت “فيتو” في فجر الإثنين افتراش عدد من المزارعين قادمين من قرى أولاد يحيى في مركز دار السلام بـمحافظة سوهاج، الأرض أمام المجمع الزراعي للحصول على الأسمدة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التفتيش المالى والادارى توزيع الأسمدة مجمع الخدمات الزراعية مركز دارالسلام وزارة الزراعية متابعة سير العمل

مواد متعلقة

دخول 17 مدرسة جديدة للخدمة في سوهاج

مزارعو سوهاج يفترشون الأرض أمام مجمع أولاد يحيى الزراعي للحصول على الأسمدة (فيديو وصور)

توقيع عقود تأجير وحدتي إنتاج ملابس وتصنيع ورق بمجمع صناعي في سوهاج

بعد غياب 3 أيام، العثور على جثة شاب فى ترعة الفاروقية بسوهاج

محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

إصابة 5 أشخاص في حريق اندلع في منزل و3 محلات تجارية بسوهاج (صور)

افتتاح معرض النشاط الصيفي بسوهاج لتنمية القدرات الصحفية

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز حضانات في سوهاج

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads