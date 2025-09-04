بعد غياب 3 أيام، العثور على جثة شاب فى ترعة الفاروقية بسوهاج

لقى شاب مصرعه غرقا بعد غياب 3 أيام عن المنزل، عثر عليه جثة طافية فى الترعة الفاروقية أمام نجع مطر بنجع مازق شرق بمركز دار السلام بسوهاج، وتم انتشال الجثة ووضعها فى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الامنية بسوهاج، تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة غريق بالترعة الفاروقية أمام نجع مطر بقرية نجوع مازن شرق يدعي محمود د. ع 22 عاما، يقيم بنجوع مازن شرق، وتم انتشال الجثة بواسطة الأهالي وتم نقلها إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وأكدت التحريات الأولية أن الواقعة يوجد بها شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

