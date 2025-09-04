تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تلقي 4496 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو العام الماضي وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، فيما وصلت نسبة أعمال لجان البت 93%، وقد تم الانتهاء من 11764 نموذج 8 قبول و8 معدل.

محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

وأكد المحافظ استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم.

ووجه " سراج " بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح، ومتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات.

