الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بلومبرج: السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا بعد مواصلة "أوبك+" زيادة الإنتاج

انتاج النفط
انتاج النفط

قالت وكالة بلومبرج، إن المملكة العربية السعودية، ستقدم على خفض أسعار جميع درجات النفط الخام للمشترين في آسيا الشهر المقبل بعد إعلان تحالف "أوبك+" عزمه الاستمرار في رفع الإنتاج، متحديا التوقعات واسعة النطاق بقرب حدوث فائض في المعروض.

بحسب قائمة أسعار اطلعت عليها "بلومبرج"، ستقوم شركة "أرامكو" السعودية، بخفض سعر الخام العربي الخفيف المخصص لأكبر أسواقها بمقدار دولار واحد للبرميل في شحنات شهر أكتوبر.

وسيباع الخام بعلاوة قدرها 2.2 دولار للبرميل فوق السعر القياسي المرجعي في المنطقة الشهر المقبل، وهو مستوى أقل مما توقعه المشترون والمصنعون.

زيادات "أوبك" مستمرة رغم تراجع الأسعار

كانت المملكة وحلفاؤها في منظمة "أوبك" قد اتفقوا خلال عطلة نهاية الأسبوع على المضي قدما في زيادة الإنتاج، في امتداد للزيادات المتسارعة التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية.

يسعى التحالف إلى استعادة الحصة السوقية التي تنازل عنها سابقًا لصالح منافسين، وربما يكون تخلّى بذلك عن هدفه التقليدي في حماية أسعار الخام.

وتراجع سعر خام برنت في لندن بنحو 12% منذ بداية العام، ليتم تداوله قرب مستوى 66 دولارا للبرميل، وتتوقع "يو بي إس" أن تنخفض الأسعار إلى 62 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، بينما تشير توقعات "جولدمان ساكس" إلى ما بين 50 و54 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل.

لا تراكم في مخزونات النفط

مع ذلك، فإن زيادات المعروض من "أوبك+" خلال الأشهر الأخيرة لم تؤد بعد إلى تراكم كبير في المخزونات لدى الأسواق الغربية، حيث تتمركز مؤشرات أسعار النفط العالمية الرئيسية.

النفط يرتفع بعد اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج

تراجع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+» وسط مخاوف من زيادة الإنتاج

ويحتمل أن يمثل خفض "أرامكو" للأسعار بعد شهرين متتاليين من الزيادات للمشترين في آسيا، مصدر ارتياح للمصافي القلقة من تراجع هوامش الربحية في ظل احتمال حدوث فائض في المعروض.

كانت أسعار النفط تلقت دعمًا خلال الأشهر الماضية بفضل الطلب القوي خلال موسم الصيف، المدفوع بالسفر في أمريكا وأوروبا، إلى جانب الطلب المحلي في الشرق الأوسط، إلا أن هذا الدعم قد يتلاشى مع اقتراب فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية شركة أرامكو السعودية أوبك اسعار النفط أسعار النفط لآسيا مؤشرات أسعار النفط

مواد متعلقة

النفط يرتفع بعد اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج

تراجع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+» وسط مخاوف من زيادة الإنتاج

تحرك مفاجئ في أسعار النفط العالمية بعد قرار شركة أرامكو السعودية

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads