تراجع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+» وسط مخاوف من زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قبل الاجتماع المرتقب لتحالف «أوبك+» المقرر يوم الأحد المقبل، وسط حالة من القلق في الأسواق من احتمال إقرار زيادة في الإنتاج قد تؤدي إلى إغراق السوق بالمعروض.

تراجع أسعار النفط

عند الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.75% إلى 66.49 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.82% إلى 62.96 دولار للبرميل.

ضغوط المعروض الزائد

كانت السعودية وروسيا وستة أعضاء آخرين من التحالف قد رفعوا منذ أبريل وحتى سبتمبر حصص إنتاجهم اليومية بمقدار 2.2 مليون برميل، ومع تباطؤ الطلب المعتاد بعد موسم الصيف، يرى محللون أن «أوبك+» قد تبقى على سياسة الاستقرار دون تغيير هذا الشهر.

لكن تقارير صحفية دفعت التوقعات نحو احتمال زيادة الإنتاج، حيث قدر محللون أن فرص اتخاذ مثل هذا القرار ارتفعت إلى نحو 40%.

نفي روسي ومصالح متشابكة

نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السابق ألكسندر نوفاك نفى هذه الشائعات أمس الخميس، مؤكدا أن المجموعة لم تتخذ أي قرار قبل الاجتماع، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الرسمية.

يرى محللون أن روسيا بحاجة إلى الإبقاء على أسعار مرتفعة لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت تحد العقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة من قدرتها على الاستفادة من أي زيادة في الحصص الإنتاجية.

ضغوط غربية إضافية

الولايات المتحدة تواصل استهداف العوائد النفطية الروسية للضغط على موسكو. فقد دعا الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع قادة داعمين لأوكرانيا في باريس، أوروبا إلى التوقف عن شراء النفط الروسي، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

كما حث دونالد ترامب الحلفاء على «ممارسة ضغوط اقتصادية على الصين»؛ بسبب دعمها لمجهود روسيا الحربي، في إشارة إلى كون بكين المستورد الأول للنفط الروسي، بينما ما زالت المجر وسلوفاكيا تحصلان على الخام عبر خط أنابيب متصل بروسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.