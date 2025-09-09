مع قرب عودة دور الانعقاد، هؤلاء يحق لهم تقديم مشروعات القوانين بالنواب

ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعوة رئيس الجمهورية، للانعقاد بالدور السادس، والمقرر له قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دور مجلس النواب في التشريع

ويتولى مجلس النواب، مسئولية التشريع والرقابة، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.

ضوابط تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التفاصيل الكاملة بشأن مشروعات القوانين ومن لهم الحق في تقديمها إلى المجلس.

عرض مشروعات القوانين أمام جلسة النواب

تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.

أخذ رأي الجهات في مشروعات القوانين

ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.

وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأى النهائي عليها مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.

اقتراحات تعديل مشروعات القوانين

كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط اقتراحات تعديل مشروعات القوانين، حيث تنص المادة 159 على: لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات.

ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

إخطار اللجان المعنية بتعديلات القوانين

وتنص المادة 160 على: تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.

كما تنص المادة 161 على: إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.

إحالة تعديلات القوانين إلى اللجنة التشريعية

وتنص المادة 162 على: لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.

وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

فيما تنص المادة 163 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

