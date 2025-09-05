خارجية النواب: تصريحات نتنياهو تكشف إحباط الاحتلال وصلابة المقاومة الفلسطينية

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تعكس بوضوح حجم الإحباط واليأس الشديد الذي وصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتُبرز في المقابل قوة وصلابة المقاومة الفلسطينية، وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وحقه الثابت الذي لا يقبل المساومة أو التنازل.

رغبة الاحتلال في تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

وأعرب النائب كريم درويش، عن استنكاره البالغ وإدانته القاطعة للتصريحات المنسوبة لـرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما يُسمى برغبة الاحتلال في تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرًا أن هذه المزاعم تمثل تجاوزًا فجًا لكل حدود المنطق والقانون، واستفزازًا سافرًا لإرادة الشعوب العربية والمجتمع الدولي بأسره.

جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذه التصريحات تمثل جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان، مشددًا على أن مصر، بتاريخها العريق ومكانتها الراسخة، لن تسمح مطلقًا بالمساس بأمنها القومي أو بتصدير أزمات الاحتلال إلى حدودها.

ما تقوم به إسرائيل دعوة صريحة للتطهير العرقي

وأوضح أن ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي هو دعوة صريحة للتطهير العرقي ونسف شامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب موقفًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتعمدة وجرائمه الممنهجة بحق الإنسانية، محذرًا من أن التغاضي عن مثل هذه التصريحات لن يقوض فقط الاستقرار الإقليمي، بل سيُشعل بؤرًا جديدة للفوضى تهدد الأمن والسلم الدوليين.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

واختتم النائب كريم عبد الكريم درويش، بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية والحقوق العربية، رافضين كل أشكال الابتزاز أو محاولات فرض الأمر الواقع، فمصر ستظل الدرع الصلب والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني حتى تُستعاد الحقوق كاملة غير منقوصة، ويُقام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجيًا.

استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين

وجددت جمهورية مصر العربية - في بيان لوزارة الخارجية - تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، وناشدت المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجيًا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.

