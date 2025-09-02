الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس النواب يهنئ
رئيس النواب يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري ١٤٤٧هـ. 

برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي  

وقال رئيس مجلس النواب، في برقية التهنئة: "في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام هجري يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم"، هذه الذكرى المباركة التي نغتنمها لنتذاكر سنته الشريفة، ونحيي قيمها ومبادئها السامية".

مجلس النواب يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: “بهذه المناسبة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية، راجيًا العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على وطننا الغالي بالخير والبركة، وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والأمان، وكل عام وأنتم بخير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المولد المولد النبوي المولد النبوي الشريف النواب ذكري المولد النبوي ذكري المولد النبوي الشريف مجلس النواب

مواد متعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة الدولة بذكرى المولد النبوي

حلاوة المولد، طريقة عمل القشطة فى المنزل

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads