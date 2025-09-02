رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري ١٤٤٧هـ.

برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وقال رئيس مجلس النواب، في برقية التهنئة: "في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام هجري يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم"، هذه الذكرى المباركة التي نغتنمها لنتذاكر سنته الشريفة، ونحيي قيمها ومبادئها السامية".

مجلس النواب يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: “بهذه المناسبة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية، راجيًا العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على وطننا الغالي بالخير والبركة، وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والأمان، وكل عام وأنتم بخير”.

