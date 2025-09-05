السبت 06 سبتمبر 2025
جماهير منتخب مصر يغادرون ملعب المباراة أمام إثيوبيا في الدقيقة 80 (فيديو)

بدأت جماهير منتخب مصر في مغادرة مدرجات إستاد القاهرة، في الدقيقة 80، وذلك قبل نهاية لقاء المنتخب الوطني أمام منتخب إثيوبيا، الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

مصر تتقدم على أثيوبيا

ويتقدم منتخب مصر بثنائية على إثيوبيا حيث سجل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وقبل ذلك كاد أسامة فيصل تسجيل أول الأهداف من ضربة رأسية في الدقيقة 20 لكن تصدى له حارس أثيوبيا.

بعدها بدقيقتين سدد تريزيجيه تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء ولكن تصدى لها القائم.

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎اللب আ ባትግጠረብኤኤ **文 RTINC مصر ضد إثيوبيا تصفيات كأس العالم62 العالم 2026 محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة خالد صبحي محمد حمدي.حمدي فتحي.أحمد. سيد زيزو.محمود حسن تريزيجيه محمد صلاح عمر مرموش أسامة فيصل 型 星本 عدة الاتجاد لمصري C6yPTEA مصطفى شوبیر محمد صبحي- محمد ربيعة حسام عبد المحيد عمرو الجزار -أحمد عيد دونجا مهند لاشين أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل مصطفى محمد BS دانون TIGER ACU OΓΔ Camer PUMA نبرياضة المتددة‎'‎‎

 

