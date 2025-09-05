جماهير منتخب مصر يغادرون ملعب المباراة أمام إثيوبيا في الدقيقة 80 (فيديو)

بدأت جماهير منتخب مصر في مغادرة مدرجات إستاد القاهرة، في الدقيقة 80، وذلك قبل نهاية لقاء المنتخب الوطني أمام منتخب إثيوبيا، الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مصر تتقدم على أثيوبيا

ويتقدم منتخب مصر بثنائية على إثيوبيا حيث سجل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وقبل ذلك كاد أسامة فيصل تسجيل أول الأهداف من ضربة رأسية في الدقيقة 20 لكن تصدى له حارس أثيوبيا.

بعدها بدقيقتين سدد تريزيجيه تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء ولكن تصدى لها القائم.

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.