رياضة

شاهد، فرحة كبيرة لجماهير منتخب مصر بعد التقدم على إثيوبيا بثنائية

سيطرت فرحة عارمة على جماهير منتخب مصر المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة، بعدما نجح الفراعنة في تسجيل هدفين متتاليين أمام منتخب إثيوبيا خلال الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما الآن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مصر تتقدم على أثيوبيا

وسجل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وقبل ذلك كاد أسامة فيصل تسجيل أول الأهداف من ضربة رأسية في الدقيقة 20 لكن تصدى له حارس أثيوبيا.

بعدها بدقيقتين سدد تريزيجيه تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء ولكن تصدى لها القائم.

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا،

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎اللب আ ባትግጠረብኤኤ **文 RTINC مصر ضد إثيوبيا تصفيات كأس العالم62 العالم 2026 محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة خالد صبحي محمد حمدي.حمدي فتحي.أحمد. سيد زيزو.محمود حسن تريزيجيه محمد صلاح عمر مرموش أسامة فيصل 型 星本 عدة الاتجاد لمصري C6yPTEA مصطفى شوبیر محمد صبحي- محمد ربيعة حسام عبد المحيد عمرو الجزار -أحمد عيد دونجا مهند لاشين أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل مصطفى محمد BS دانون TIGER ACU OΓΔ Camer PUMA نبرياضة المتددة‎'‎‎

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

