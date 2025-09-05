أثناء تنفيذه ركنية، جماهير منتخب مصر تهتف لــ زيزو أمام إثيوبيا (فيديو)

شهدت مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 لقطة مثيرة داخل مدرجات استاد القاهرة، بعدما حرصت جماهير الفراعنة على ترديد هتافات خاصة باسم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، أثناء تنفيذه لإحدى الركلات الركنية.

الهتافات جاءت في وقت يشهد فيه اللاعب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر بطاقة المباراة بصورة زيزو، الأمر الذي أثار غضب جماهير الزمالك، معتبرين أن اختيار الصورة غير موفق.

خاصة بعد انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الأخير، في ظل أن المرحلة الحالية لا تحتاج سوى تكاتف الجميع خلف المنتخب لتحقيق مهمة الصعود لكأس العالم 2026.

ويسيطر التعادل السلبي بين منتخب مصر وإثيوبيا في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

وبادر منتخب مصر بالهجوم عن طريق محمد صلاح وتريزيجيه ولكن دون خطورة تذكر في أول 15 دقيقة.

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا،

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

وانطلقت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

