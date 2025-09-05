الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

نجم الزمالك ألفينا يساند منتخب مصر أمام إثيوبيا من المدرجات

خوان الفينا
خوان الفينا

تواجد البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، لدعم المنتخب الوطني في مباراته أمام إثيوبيا، المقرر لها ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.  

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎اللب আ ባትግጠረብኤኤ **文 RTINC مصر ضد إثيوبيا تصفيات كأس العالم62 العالم 2026 محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة خالد صبحي محمد حمدي.حمدي فتحي.أحمد. سيد زيزو.محمود حسن تريزيجيه محمد صلاح عمر مرموش أسامة فيصل 型 星本 عدة الاتجاد لمصري C6yPTEA مصطفى شوبیر محمد صبحي- محمد ربيعة حسام عبد المحيد عمرو الجزار -أحمد عيد دونجا مهند لاشين أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل مصطفى محمد BS دانون TIGER ACU OΓΔ Camer PUMA نبرياضة المتددة‎'‎‎

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

تشكيل منتخب مصر أمام اثيوبيا تشكيل منتخب مصر قنوات قيا منتخب مصر الأول لكرة القدم ملعب استاد القاهرة منتخب

