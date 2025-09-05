نجم الزمالك ألفينا يساند منتخب مصر أمام إثيوبيا من المدرجات

تواجد البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، لدعم المنتخب الوطني في مباراته أمام إثيوبيا، المقرر لها ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

