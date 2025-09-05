نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

دوري المحترفين، أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني أ، ما يعرف بدوري المحترفين، عقب ختام مباريات اليوم، والتي شهدت 3 مواجهات.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

أسوان ضد ديروط 1-0

بروكسي ضد بلدية المحلة 1-0

القناة ضد الترسانة 1-1

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

- أسوان ضد ديروط (4:30 – ملعب أسوان): محمد ممدوح صلاح (حكمًا للساحة)، أحمد عبد العزيز ومحمود هنداوي (مساعدين)، أحمد جمال عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد عبد المجيد (مقيمًا للحكام)، وإبراهيم الضوي (مراقبًا).

- بروكسي ضد بلدية المحلة (4:30 – ملعب بروكسي): وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة)، حامد الشحات أحمد زهرة (مساعدين)، طارق مصيلحي (حكمًا رابعًا)، أحمد الجرواني (مقيمًا للحكام)، وأيمن عبد القوي (مراقبًا).

- القناة ضد الترسانة (4:30 – ملعب القناة القديم): أحمد جمال عبد المنعم (حكمًا للساحة)، محمد عبد الغني ومحمد سمير (مساعدين)، محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا)، محمد الوحش (مقيمًا للحكام)، وسالم سليمان (مراقبًا).

وكانت الجولة الثالثة من دوري المحترفين شهدت إقامة 6 مباريات أمس الجمعة وجاءت النتائج كالتالي

أبوقير للأسمدة 1-0 طنطا

مالية كفر الزيات 2-2 المصرية للاتصالات

مسار 0-0 راية

الداخلية 0-2 لافيينا

الإنتاج الحربي 0-3 بترول أسيوط

السكة الحديد 0-1 المنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.