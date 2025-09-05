السبت 06 سبتمبر 2025
محافظات

غدا، قطع الكهرباء عن 6 مناطق في قنا

قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربى غدا السبت الموافق 2025/9/6 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وعن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها، فهي تشمل: منطقة الترعة الضمرانية،ومركز شباب نجع حمادي، ومنطقة مكتب العمل، ومنطقة الأمن الوطني، ومنطقة السوق، ومنطقة التقسيم المخالف.

كما ناشدت الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

