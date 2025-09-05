الجمعة 05 سبتمبر 2025
فصل الكهرباء عن 3 قرى فى قنا غدا، تعرف عليها

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربى غدا السبت من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا، وأن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها تشمل: فاو بحري ونجع عزوز والشيخ على.

مناطق قطع الكهرباء بدشنا


 كما ناشدت الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة على تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

