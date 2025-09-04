الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى قنا العام ينقذ حياة فتاة بعملية قسطرة قلبية عاجلة

الفريق الطبى،فيتو
الفريق الطبى،فيتو

واصل فريق القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، تقديم خدماته الطبية المتقدمة خلال العطلات الرسمية حفاظًا على حياة المرضى.

وأكد الدكتور محمد الديب، أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام أصبحت تمثل نقلة نوعية في خدمات القلب بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية تعمل على مدار الساعة لإنقاذ حياة المرضى، حتى في أيام العطلات. وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير قدرات الوحدة باستمرار، من خلال إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات، وتدريب الأطباء بما يواكب المعايير الطبية العالمية”.

وخلال إحدى التدخلات العاجلة، استقبل قسم القلب فتاة في مقتبل العمر تعاني من آلام حادة بالصدر. وبإجراء الفحوصات الطبية تبيّن إصابتها بقصور شديد بالشريان التاجي، حيث أجريت لها قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت انسدادًا كاملًا بالشريان التاجي، ليتم على الفور تركيب دعامة دوائية وإنقاذ حياتها.

الأطباء المشاركون في عملية قنا

قاد التدخل العاجل باقتدار الدكتور أحمد الزقيم، استشاري ورئيس قسم القلب، بمشاركة نخبة من أطباء القلب:دكتور أحمد عبد الباقي، د. مخلص صبحي، دكتور محمد عبد الماجد الأحمر، دكتور محمد يس، دكتور أحمد عبد الراضي، دكتور وائل فوزي، دكتور وائل رأفت، دكتور وليد صلاح الدين، دكتور تامر إبراهيم، دكتور كيرلس جمال، دكتور لمياء فتحي، دكتور محمود سند، دكتور محمد عبد الحكيم تقي، دكتور أحمد محمد سيد.

كما ساهم الفريق الإداري والتمريضي تحت إشراف: مصطفى الدسوقي محمود (مشرف وحدة القسطرة القلبية)،ومشاركة الممرضات: شيماء عنتر، رقية محمد، ممنى سعد، م. آلاء محمد حسين، شيماء أحمد حامد.

إلى جانب دور مميز لفريق الأشعة:
أحمد الحايس، إبراهيم عوض الله، وفريق أطباء وتمريض العناية القلبية الذي تعامل مع الحالة بأعلى درجات الكفاءة.

وأكد الدكتور محمد الديب أن هذا النجاح يجسد توجه وزارة الصحة نحو تعزيز خدمات القلب بمحافظة قنا، وتقديم رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وذلك في ظل رعاية الدولة ودعمها المستمر للقطاع الصحي،وبدعم من اللواء الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق  وكيل وزارة الصحة بقنا، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد الديب قنا قنا العام محافظ قنا محافظة قنا مستشفي قنا العام

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث تشغيل كورنيش النيل مع عدد من الشركات المتخصصة

فتاة تحاول التخلص من حياتها داخل ترعة لخلافات مع والدتها في قنا

غدر الصحاب، مقتل عامل بضربة "فأس" على يد صديقه في قنا

محافظ قنا يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي (صور)

الأكثر قراءة

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

بعد رحيله عن صفوف الريدز، رسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح إلى هارفي إليوت

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

قبل إقرارها، تعرف على خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

ننشر أسماء الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

خدمات

المزيد

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads