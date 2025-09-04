مستشفى قنا العام ينقذ حياة فتاة بعملية قسطرة قلبية عاجلة

واصل فريق القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، تقديم خدماته الطبية المتقدمة خلال العطلات الرسمية حفاظًا على حياة المرضى.

وأكد الدكتور محمد الديب، أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام أصبحت تمثل نقلة نوعية في خدمات القلب بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية تعمل على مدار الساعة لإنقاذ حياة المرضى، حتى في أيام العطلات. وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير قدرات الوحدة باستمرار، من خلال إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات، وتدريب الأطباء بما يواكب المعايير الطبية العالمية”.

وخلال إحدى التدخلات العاجلة، استقبل قسم القلب فتاة في مقتبل العمر تعاني من آلام حادة بالصدر. وبإجراء الفحوصات الطبية تبيّن إصابتها بقصور شديد بالشريان التاجي، حيث أجريت لها قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت انسدادًا كاملًا بالشريان التاجي، ليتم على الفور تركيب دعامة دوائية وإنقاذ حياتها.

الأطباء المشاركون في عملية قنا

قاد التدخل العاجل باقتدار الدكتور أحمد الزقيم، استشاري ورئيس قسم القلب، بمشاركة نخبة من أطباء القلب:دكتور أحمد عبد الباقي، د. مخلص صبحي، دكتور محمد عبد الماجد الأحمر، دكتور محمد يس، دكتور أحمد عبد الراضي، دكتور وائل فوزي، دكتور وائل رأفت، دكتور وليد صلاح الدين، دكتور تامر إبراهيم، دكتور كيرلس جمال، دكتور لمياء فتحي، دكتور محمود سند، دكتور محمد عبد الحكيم تقي، دكتور أحمد محمد سيد.

كما ساهم الفريق الإداري والتمريضي تحت إشراف: مصطفى الدسوقي محمود (مشرف وحدة القسطرة القلبية)،ومشاركة الممرضات: شيماء عنتر، رقية محمد، ممنى سعد، م. آلاء محمد حسين، شيماء أحمد حامد.

إلى جانب دور مميز لفريق الأشعة:

أحمد الحايس، إبراهيم عوض الله، وفريق أطباء وتمريض العناية القلبية الذي تعامل مع الحالة بأعلى درجات الكفاءة.

وأكد الدكتور محمد الديب أن هذا النجاح يجسد توجه وزارة الصحة نحو تعزيز خدمات القلب بمحافظة قنا، وتقديم رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وذلك في ظل رعاية الدولة ودعمها المستمر للقطاع الصحي،وبدعم من اللواء الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

