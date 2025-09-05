الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين (فيديو)

إيهاب أمين، فيتو
إيهاب أمين، فيتو

كرة السلة، أعلن النادي الأهلي رسميًّا عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك تجديد تعاقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء، لمواسم إضافية.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي مؤخرًا في إقناع إيهاب أمين بتجديد تعاقده مع الفريق، بعد مشوار طويل من المفاوضات.

ويُعد إيهاب أمين واحدًا من أبرز وأهم اللاعبين في كرة السلة المصرية، وساهم في فوز النادي الأهلي بعدد كبير من البطولات والألقاب.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي خلال ساعات عن تجديد تعاقد إيهاب أمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي إيهاب أمين

مواد متعلقة

تصفيات أوروبا لكأس العالم، منتخب ألمانيا يسقط أمام سلوفاكيا بثنائية

تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم على ليبيريا 0/1 في الشوط الأول

دوري المحترفين، المنصورة يخطف فوزا ثمينا أمام السكة الحديد

تصفيات كأس العالم، منتخب ألمانيا يتأخر أمام سلوفاكيا في الشوط الأول

بن رمضان أساسيا، تشكيل تونس أمام ليبيريا في تصفيات كأس العالم

تشكيل ألمانيا لمواجهة سلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

بترول أسيوط يكتسح الإنتاج الحربي بثلاثية في دوري المحترفين

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي

الأكثر قراءة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

المزيد
الجريدة الرسمية
ads